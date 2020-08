UFFICIALE – Altro arrivo in casa Vanoli, ecco Andrea Donda

Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2021 con Andrea Donda, centro di 211cm per 106 kg.

Nato a Trieste nel 1999, Andrea ha mosso i primi passi al San Vito Trieste ed è cresciuto nel vivaio dell’Azzurra.

Nel 2015 viene aggregato alla Pallacanestro Trieste, con la quale partecipa anche, da sedicenne, al campionato Under 18 d’Eccellenza.

L’anno successivo vola in Sicilia, dove si suddivide tra la C Silver della Nuova Agatirno e la serie A con l’Orlandina Basket, guadagnandosi pian piano sempre più spazio ed esordendo in Champions League.

Nel 2018 viene convocato da Gregor Fucka nel cosiddetto “Progetto Lunghi” organizzato dalla Federazione per formare giovani lunghi futuribili in ottica Nazionale, alla quale ha preso parte dall’Under 14 all’Under 20.

Le ultime quattro stagioni ha giocato a Capo d’Orlando, dove ha chiuso il campionato a 2.8 punti e 4.0 rimbalzi di media in 16.7 minuti a partita.

Ufficio Stampa Vanoli Cremona