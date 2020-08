UFFICIALE – Andrea Ancellotti nuovo centro della Germani Brescia

Germani Brescia è lieta di annunciare l’acquisto di Andrea Ancellotti, pivot di 32 anni, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina, in Serie A2. L’arrivo di Ancellotti completa il roster a disposizione di coach Vincenzo Esposito.

“Ancellotti è uno dei tanti lunghi di scuola Reggio Emilia – afferma Marco Abbiati, Direttore Sportivo della Germani -. Ha una lunga esperienza in Serie A2 e una parentesi di due anni con Pesaro, nella quale si è ritagliato un buon minutaggio, facendo il cambio ai centri stranieri”.

“Brescia per lui è una buona occasione per confrontarsi con compagni di squadra esperti del nostro campionato e dei campionati europei – conclude Abbiati -. Qui, inoltre, potrà avere la possibilità di tornare a scendere in campo in partite di Serie A e giocare in EuroCup, competizione nella quale la fisicità è sicuramente più alta”.

“Ancellotti è un centro con taglia ‘alla Ristic’, anche se fisicamente è un po’ più leggero – il pensiero di coach Vincenzo Esposito -. È un buon rimbalzista e un ottimo stoppatore, un ragazzo che ha fatto sempre bene in Serie A2 e che negli anni scorsi ha avuto modo di scendere in campo anche in Serie A”.

“Andrea ha accettato subito la nostra offerta, dichiarandosi pronto a dare ciò che serve alla causa, anche se per pochi minuti – conclude Esposito -. Ha mani educate per concludere anche dalla media e non solo da dentro l’area ed è un giocatore esperto, nonostante sia ancora giovane. In particolare, ha la taglia giusta per ruotare con Ristic, Burns e Cline, potendosi confrontare con centri di taglia importante”.

LA SCHEDA | Classe 1988, 213 centimetri, nato a Correggio (Reggio Emilia), Andrea Ancellotti deve la propria formazione cestistica alla Pallacanestro Reggiana. Dopo aver trascorso svariati anni tra le fila delle giovanili biancorosse, nel 2009 firma con la società emiliana il primo contratto da giocatore professionista.

Successivamente si confronta con svariate esperienze tra serie A e B Dilettanti e Divisioni Nazionali: sui campi di Correggio, Pozzuoli, Patti, Santarcangelo e Basket Nord Barese, il giovane emiliano si fa strada verso il mondo dei grandi.

Il 2014 è l’anno della consacrazione: Ancellotti approda a Chieti, in Lega Due, dove registra 30 presenze e una media di 12.5 punti e 8.9 rimbalzi in 30′ di utilizzo e si mette in mostra per le buone percentuali al tiro (61% da due punti e 32% da tre). L’anno successivo è la volta di Treviso: indossando per due stagioni la casacca dello storico club veneto, l’ala reggiana colleziona 60 presenze, viaggiando a una media di 8 punti e altrettanti rimbalzi.

Conclusa la positiva parentesi trevigiana, nel 2017 sbarca in serie A firmando un biennale con la Victoria Libertas Pesaro, squadra per la quale ricopre la carica di capitano nella stagione 2018-2019. Nella prima stagione trascorsa tra i ranghi della formazione marchigiana Ancellotti colleziona 4.4 punti e 4.2 rimbalzi, un bottino che scende a 1.9 punti e 2.5 rimbalzi nella seconda e ultima stagione trascorsa in riva all’Adriatico.

Nell’estate del 2019, infatti, Ancellotti si sposta a Latina, indossando la maglia della Benacquista Assicurazioni, in Serie A2: con i neroazzurri, il 32enne colleziona circa 26′ di impiego, mettendo a referto 12 punti e 7 rimbalzi di media.

–

Uff stampa Germani Leonessa Brescia