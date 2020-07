UFFICIALE – Andrea Coronica ancora con Trieste

Allianz Pallacanestro Trieste e il suo Capitano avanti insieme: Andrea Coronica ha rinnovato il contratto con i colori biancorossi anche per la stagione 2020/2021.

“Andrea è un pilastro per noi, simbolo di ciò che eravamo in passato e di quello che vogliamo essere oggi e in futuro – dichiara il Presidente Mario Ghiacci – è un modello da seguire, che trasmette dedizione e attaccamento alla maglia. Al valore del giocatore si affianca il suo ruolo centrale all’interno dello spogliatoio: fin dalle giovanili ha indossato esclusivamente i nostri colori e rappresenta quel filo conduttore che da anni ci accompagna e di cui andiamo fieri.”

Triestino purosangue classe ‘93, Andrea Coronica lo scorso anno ha collezionato 22 presenze con la maglia biancorossa: nelle 9 volte nelle quali è sceso in campo, l’esterno di 190 centimetri ha viaggiato a 1.4 punti e 1.4 rimbalzi in 7.2 minuti, con il 66% da due e l’83% ai tiri liberi. Nello scacchiere dell’Allianz Pallacanestro Trieste, che utilizzerà la formula del 5+5, Coronica si aggiunge come sesto italiano al roster a disposizione di coach Dalmasson.

“Sono indubbiamente felice che Coronica faccia ancora parte della nostra squadra – queste le parole di coach Eugenio Dalmasson – Andrea è un ragazzo il cui contributo dentro e fuori dal campo è indiscutibile e la sua conferma rappresenta un valore per il nostro gruppo”.

Uff stampa Allianz Pallacanestro Trieste