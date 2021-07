Il capitano storico della Allianz Pallacanestro Trieste non giocherà più nel capoluogo giuliano la prossima stagione. Il saluto è arrivato tramite il suo profilo Instagram. Ecco le sue parole:

“Dopo più di 20 anni, l’anno prossimo non sarò più un giocatore della Pallacanestro Trieste. Dal 2009 ad oggi, però, ho potuto realizzare tutti i miei sogni:

-una partita in prima squadra

-vedere il PalaTrieste tornare pieno

-diventare capitano della squadra della mia città

-riportare Trieste nel campionato che merita ed alzare, non una, ma 2 coppe, con questa maglia.

Ricordo ogni singola presenza. B2, B1, A2 o A1 non fa differenza. Ho sentito questa maglia addosso come fosse una seconda pelle, provando ad onorarla in ogni momento, in campo e fuori, con tutti i miei limiti e difetti. Ho provato ad essere un buon compagno di squadra, al servizio degli altri, per farli sentire, come me, a casa. Purtroppo, a volte, nemmeno le storie d’amore più lunghe e passionali durano per sempre. Mi aspettano nuove avventure, cestistiche e professionali, dove spero di riuscire a coinvolgere la mia famiglia biancorossa. Ci sono tante persone che devo ringraziare, troppe per citarle tutte in un post, quindi spero di poterlo fare un giorno davanti a tutti voi!

Per sempre vostro

Capitan Corazza“