UFFICIALE – Andrea Mezzanotte firma con Brindisi

Happy Casa Brindisi comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Andrea Mezzanotte, ala italiana di 207 centimetri.

Ventiquattro anni di età e più di cento partite ufficiali nelle ultime quattro stagioni a Trento tra campionato ed Eurocup, ha all’attivo un career high da 18 punti in LBA realizzato nella stagione 2019/20, la più prolifica per minutaggio (16 min. di media) e percentuali dal campo (47% da due, 44% da tre e 83% ai liberi). Dal 2015 al 2018 cresce di anno in anno a Treviglio in A2.

Due le medaglie conquistate con le Nazionali giovanili azzurre: un bronzo all’Europeo Under 18 in Turchia nel 2016 e un argento al Mondiale 2017 in Egitto. Ha esordito in Nazionale maggiore nell’estate del 2018.

Benvenuto Andrea: ora sei al 100% biancoazzurro!

Ufficio Stampa