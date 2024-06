UFFICIALE – Andrea Mezzanotte resta alla Nutribullet Treviso

La Nutribullet Treviso Basket comunica che Andrea Mezzanotte farà parte del roster per la stagione 2024/25.

Arrivato nella Marca nell’estate del 2023 dall’Happy Casa Brindisi insieme a coach Vitucci ed al direttore sportivo Simone Giofrè, Andrea Mezzanotte ha chiuso la prima stagione in maglia TVB collezionando 4.7 punti e 2.4 rimbalzi di media in poco più di 16 minuti di utilizzo.

Nato ad Almenno San Bartolomeo (Bergamo) l’8 aprile del 1998, Mezzanotte è un’ala versatile e di grande affidabilità, dotato di gioco spalle e fronte a canestro, che ha ritoccato il proprio career high in Serie A nella stagione appena conclusa siglando 20 punti (e catturando 9 rimbalzi) con 7/11 dal campo al Palaverde contro la GeVi Napoli all’ottava giornata di regular season.

“Facendo seguito al contratto firmato nell’estate 2023 – spiega Simone Giofrè – abbiamo deciso insieme al giocatore ed alla sua agenzia di proseguire il rapporto senza avvalerci reciprocamente dell’opzione di uscita. Siamo molto felici di avere ancora Andrea con noi, professionista serio e sempre in cerca del miglioramento delle proprie caratteristiche”.

DICHIARAZIONI ANDREA MEZZANOTTE, ALA NUTRIBULLET TREVISO BASKET

Andrea, l’avventura continua….

“Sono molto felice di essere rimasto a Treviso e di poter affrontare un altro anno in questa società, sono super carico e non vedo l’ora di ricominciare”.

Come hai vissuto la tua prima annata a Treviso Basket?

“È stato un anno impegnativo, ma molto formativo. Nonostante un avvio di stagione complicato abbiamo lottato fino alla fine per raggiungere la salvezza. Avremmo voluto vivere una stagione diversa, ma con il duro lavoro di tutti in palestra e durante le partite, siamo riusciti nel nostro intento. Sono contento di come abbiamo reagito tutti insieme nelle difficoltà”.

Secondo anno a Treviso, il terzo consecutivo con Frank Vitucci come capo allenatore, qual è il tuo rapporto con il coach?

“A Brindisi mi ero trovato davvero bene, e lo stesso è successo qui a Treviso. Dopo le difficoltà della passata stagione, spero che riusciremo tutti a toglierci delle belle soddisfazioni in quella che sta per iniziare. Poi sono molto felice di ritrovare Pauly e Osvaldas, entrambi ottime persone e grandi lavoratori”.

In queste settimane sei rimasto a Treviso per lavorare in palestra con Paulicap ed altri compagni, come affronterai questa estate?

“Dopo la fine della stagione ne ho approfittato per recuperare un po’ di energie, ma già la settimana dopo ero tornato ad allenarmi, sono sempre stato abituato così. Nell’ultimo periodo abbiamo effettuato allenamenti collettivi ed individuali, e punto a continuare a lavorare anche dal punto di vista fisico e tecnico nel corso di tutta l’estate per arrivare al raduno nella miglior condizione possibile”.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi tifosi in vista della prossima stagione?

“Prima di tutto voglio ringraziare tutti per il sostegno e l’affetto dimostrato per tutto l’anno, non è una cosa assolutamente scontata, soprattutto quando si affrontano difficoltà e le cose non vanno come avresti voluto. Questo mi spinge a voler dare ancora di più per questa maglia e per la città di Treviso, vogliamo restituire belle soddisfazioni ai nostri tifosi e ricambiare tutto il calore che ci hanno trasmesso sia al Palaverde che in trasferta”.

UFF. STAMPA TREVISO BASKET