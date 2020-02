Pistoia Basket 2000 comunica che, in data odierna, è stato risolto consensualmente il contratto in essere con Andrea Quarisa. La società biancorossa desidera ringraziare il giocatore per la professionalità e l’attaccamento dimostrati nel lavoro svolto in questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera

