UFFICIALE – Antimo Martino allenerà la Grissin Bon Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino a giugno 2023, con opzione di uscita unilaterale in favore del club al termine della stagione 2021-2022, con coach Antimo Martino, che da oggi è il nuovo capo allenatore della prima squadra.

Molisano di Isernia, 41 anni, Martino ha iniziato la sua carriera alla Virtus Roma, ricoprendo il ruolo di assistente allenatore per nove stagioni consecutive, dal 2005 al 2014.

La sua prima esperienza da head coach arriva nella stagione 2014-2015 con il Basket Ravenna in Serie A2, dove resta fino al 2018. Nel giugno dello stesso anno passa alla Fortitudo Bologna, conquistando prima la Supercoppa LNP e successivamente la promozione in Serie A, oltre al riconoscimento come Miglior Allenatore della Serie A2.

Sempre al timone del club felsineo nella scorsa stagione ha conquistando la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, raggiungendo la semifinale. Martino ha inoltre ricevuto il Premio Reverberi 2019 come Miglior Allenatore Italiano.

Queste le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda: “Antimo Martino ha le caratteristiche che cercavamo per iniziare questo nuovo corso con vista sul futuro: è giovane, preparato, motivato, a tutti gli effetti un coach emergente. Inizieremo con lui questo ‘viaggio’, gettando da oggi le basi per consolidare e sviluppare un piano che permetta a Reggio Emilia di restare tra le piazze protagoniste del basket italiano, con la prospettiva di riaprire le porte dell’Europa”.

Queste invece le prime parole in biancorosso di coach Antimo Martino: “Vedere una società come la Pallacanestro Reggiana manifestare interesse nei miei confronti mi ha riempito d’orgoglio fin da subito e, dopo i colloqui con il management biancorosso, ho immediatamente maturato la convinzione che questa fosse un’occasione molto importante per la mia carriera. Più che con le parole però, sono voglioso di ricambiare la fiducia che mi è stata data con i fatti, cioè con i risultati sul campo. Da domani sarò al lavoro per iniziare a programmare la nuova stagione con la società, conoscere la città ed i tifosi biancorossi”.

Uff stampa Pallacanestro Reggiana