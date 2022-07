UFFICIALE – Aristide Landi firma con Scafati

La Givova Scafati è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta di nazionalità italiana Aristide Landi, che infoltirà il parco lunghi del roster che affronterà il campionato di serie A 2022/2023.

Dal fisico imponente, dotato di ottimi fondamentali ed anche di un buon tiro fronte al canestro, ha il suo punto di forza nel gioco spalle a canestro e nella capacità di strappare rimbalzi. Nato a Potenza il 01/01/1994, il neo tesserato scafatese è figlio d’arte: il papà Edmondo (prematuramente scomparso nel 2007) è stato infatti un giocatore simbolo della Lucania negli anni ’80 e ’90. All’età di 14 anni superava già i due metri di altezza e pertanto era conteso dalle società dotate dei migliori settori giovanili in Italia, tra cui quello della Virtus Bologna, che se ne assicurava le prestazioni, aiutandolo a crescere e a maturare, tanto da permettergli di vincere il titolo Under 19 nel 2012 e nel 2013 (da cui ne usciva, in entrambe le occasioni, col titolo di M.V.P. delle finali nazionali) e di conquistarsi la maglia della nazionale Under 20, con cui in Estonia nel 2013 si aggiudicava l’oro europeo. Già nel 2012 (a soli 18 anni) esordiva in serie A con le “V nere”, per essere poi ceduto in prestito nelle successive due stagioni agonistiche alla Fortitudo Bologna (Divisione Nazionale B) ed alla Pall. Mantovana (serie A2 Gold). Nel 2015/2016 passava a titolo definitivo alla Pall. Trieste (serie A2 Est), dove si metteva in mostra con 8,8 punti di media in 24 gare, prima di un infortunio al ginocchio che lo costringeva a restare a lungo lontano dai campi di gioco. Faceva seguito un triennio in maglia Virtus Roma (serie A2), con rendimento costante: 10,4 punti il primo, 11,17 il secondo e 11,96 il terzo anno nella Capitale, che culminava con la promozione in serie A. La massima categoria nazionale arrivava però per lui la stagione 2019/2020 con la maglia di Pistoia, con cui faceva registrare 7 punti di media a partita. Nel 2020/2021 scendeva di categoria, tornava in serie A2, per indossare la maglia di Forlì (9,17 punti di media). Nell’ultimo anno sportivo, infine, ha giocato per Torino (sempre in serie A2), chiudendo il campionato con 10,8 punti di media.

Dichiarazione dell’atleta Aristide Landi: «Quando mi è stato riferito che Scafati era interessata a me non ci sono stati tanti giri di parole, il mio è stato subito un sì. Conosco bene la storia, il contesto ed il forte legame e seguito della città verso questa squadra. Tornare in serie A è una gratifica, ma soprattutto uno sprono a mettere in luce il giocatore che so di essere, farlo per questo pubblico e questa società è una immensa responsabilità, che cercherò di onorare con tutte le mie forze. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Forza Scafati!».

Fonte: Sito Uff. Scafati Basket