UFFICIALE – Artūrs Strautinš prolunga con la Bertram Derthona fino al 2027

Inizia la programmazione per le prossime stagioni della Bertram Derthona, che annuncia il prolungamento del contratto con Artūrs Strautinš sino a giugno 2027.

Il giocatore classe ’98 è arrivato a Tortona nell’estate 2023 e, sino a questo momento, ha indossato la canotta numero 12 in 21 partite di campionato (in cui viaggia a 7.3 punti di media) e in 7 occasioni in Basketball Champions League, in cui ha prodotto 6.3 punti a gara.

Ora Strautinš si lega ancora di più al Club, rinnovando il proprio contratto sino al 2027.

Così Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona: “Siamo molto contenti di prolungare il rapporto con un ragazzo che ci ha dato soddisfazioni sia in campo che fuori e che fa parte del nucleo di giocatori italiani su cui vogliamo costruire il nostro futuro”.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA