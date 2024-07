UFFICIALE- Atkins e la Pallacanestro Reggiana si separano

Con un comunicato sui suoi canali social, la Pallacanestro Reggiana saluta Darion Atkins, l’americano giunto la scorsa stagione proveniente da Trento, non ha mai convinto del tutto. Anzi ad un certo periodo della stagione sembrava in odor di taglio ma poi la società decise di tenerlo sino a fine stagione. Arrivato firmando un biennale, probabilmente la società ha esercitato la clausola di uscita entro una determinata data. Ora si attende chi lo possa sostituire, i rumors parlano dell’arrivo di Kwan Ceatatham, già visto in quel di Pesaro nella stagione 2022/23 e l’anno scorso in quel di Granada.