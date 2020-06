UFFICIALE – Awudu Abass approda alla Virtus Bologna

Uno dei più interessanti giocatori italiani, Awudu Abass, ha deciso di lasciare Brescia per firmare un triennale con la Virtus Segafredo Bologna.

Di seguito il comunicato della squadra felsinea:

“Virtus Pallacanestro S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Awudu Abass.

Ala di 200 cm, Awudu Abass nasce a Como il 27 gennaio del ‘93. Prodotto delle giovanili della Pallacanestro Cantù, debutta in serie A con il club canturino il 20 febbraio 2011, sotto la guida di coach Trinchieri, nella vittoria in trasferta contro Teramo.

Nel 2012 viene inserito nel roster che conquista la Supercoppa Italiana a Rimini, mentre dalla stagione 13/14 entra stabilmente nelle rotazioni di squadra, giocando 30 partite con 10.3 minuti di utilizzo medio a gara.

Nella stagione 14/15 il rendimento di Abass cresce sia in termini di utilizzo che in termini di rendimento (5.7 punti di media a partita), consacrandosi definitivamente l’anno successivo, dove diventa una pedina fondamentale della squadra lombarda, giocando 30 partite con una media di utilizzo di 30.6 minuti, 13.1 punti e 5.8 rimbalzi.

Nel corso della stagione 15/16, contro Venezia in trasferta, l’ala italiana segna 34 punti registrando così il suo career-high.

Lascia Cantù per trasferirsi all’Olimpia Milano, dove rimane per due stagioni e conquista uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

Nelle due stagioni successive veste la maglia della Germani Brescia, dove conquista un posto nella spedizione azzurra nell’ultimo mondiale cinese. Chiude la stagione 19/20 con 27.8 minuti, 14.1 punti e 4.4 rimbalzi di media a partita in LBA, mentre in EuroCup raggiunge le Top 16 della competizione viaggiando con una media di 26.3 minuti, 12.3 punti, 4.8 rimbalzi.

Con la Nazionale U20 conquista la medaglia d’oro agli Europei di categoria del 2013 disputati in Estonia, dove viene inserito nel primo quintetto. Nel 2014 ha fatto parte della Nazionale sperimentale nella tournée in Cina, vestendo i gradi di capitano.

Debutta con la Nazionale Maggiore nel febbraio del 2012, con la quale vanta la partecipazione a EuroBasket 2017 e ai Mondiali in Cina nel 2019, chiusi con una media di 21 minuti, 8 punti e 3 rimbalzi a partita.”

