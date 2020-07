UFFICIALE – Baldi Rossi vestirà la maglia di Reggio Emilia

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino a giugno 2022 con l’atleta Filippo Baldi Rossi.

Ala-centro nato a Vignola (MO) classe 1991, 207 centimetri, Baldi Rossi ha mosso i primi passi della sua carriera nel vivaio della Virtus Bologna, con la quale ha esordito in prima squadra nel 2008.

Dopo alcune esperienze in prestito a Perugia e Torino (dove raggiunge la promozione in Serie A2), nell’estate 2013 approda all’Aquila Basket Trento.

Con la formazione trentina conquista prima la promozione in Serie A, poi disputa una semifinale di Eurocup e successivamente arriva fino alla finale scudetto.

Nell’autunno 2017 il passaggio alla Virtus Bologna, con la quale nel maggio 2019 vince la Basketball Champions League.

Nella stagione appena conclusa è stato capitano delle V Nere, segnando 4.5 punti di media in 14’ di utilizzo, con 3.2 rimbalzi ed il 45% da 3 punti.

Baldi Rossi vanta anche nel suo curriculum 17 presenze in nazionale maggiore, compresa la convocazione ad Eurobasket 2017, oltre ad un argento europeo con la rappresentativa Under 20 nel 2011.

Queste le dichiarazioni del Direttore Generale Filippo Barozzi: “Inseriamo un atleta di comprovata esperienza che garantirà qualità al servizio di staff e compagni. La sua versatilità in campo sarà una freccia aggiunta all’arco di coach Martino per formare una squadra che possa essere sempre più competitiva”.

“La trattativa con la Pallacanestro Reggiana è stata breve – queste le parole di Baldi Rossi – si tratta di una società che stimo ed un ambiente e persone che in parte conosco già. Arrivo in una realtà solida, che mi ha illustrato un progetto serio e stimolante. Voglio dimostrare a me stesso che, a 29 anni, posso ancora dare tanto a questo sport che amo. A maggior ragione, dopo cinque mesi di pausa forzata, la carica e le motivazioni per ripartire sono altissime”.

Uff stampa Pallacanestro Reggiana