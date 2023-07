UFFICIALE – Breein Tyree è la guardia titolare della Dinamo Sassari

By

La Dinamo firma Breein Tyree, combo guard di 188 cm classe 1998 nell’ultima stagione ad Ostenda in Belgio e protagonista in Champions League. Arriva dalla doppietta campionato- Supercoppa conquistata con il Filou.

LA FIRMA

Seguito, cercato, corteggiato, voluto fortemente. La Dinamo ha la sua guardia titolare, 188 cm classe 1998, giocatore giovane, intrigante con grande potenziale, che ha scelto Sassari per spiccare il volo e per poter giocare ad alto livello. Ball Handling, personalità, talento nel vedere il canestro e primo passo con i razzi. Alcuni lo hanno paragonato al Mini Mamba ovvero Andrew Goudelock, lui è semplicemente Breein da Ole Miss, un ragazzo che ama il basket e si diverte terribilmente a vincere. A Ostenda ha giocato un’ottima BCL, purosangue di razza si direbbe in questi casi, niente di famoso o affermato ma una combo che stuzzica la fantasia e lo spettacolo.

UOMO DA CHAMPIONS

Tyree rappresenta una scommessa ma intrigante, giocatore di 25 anni ma che ha già dimostrato di essere un protagonista in BCL, dando l’impressione di poter reggere l’urto con l’Europa dopo un quadriennio pazzesco a Ole Miss dove ha chiuso a quasi 20 punti di media la sua carriera al college. 2 anni di G-League con i Raptors dopo una fugace apparizione ai Miami Heat. Si è messo sul mercato europeo cominciando da un campionato trampolino come quello belga che però gli ha permesso di mettersi in vetrina anche nella Champions League dove ha viaggiato con quasi 18 punti di media.

DOPPIO TITOLO

In Belgio ha vinto lo Scudetto risultando nel Dream Team del campionato e aggiudicandosi anche la Supercoppa Nazionale, conquistando una bellissima doppietta. Nella finale contro Den Bosch ha debuttato con la maglia del Filou realizzando 35 punti e dominando il match.

IL RUOLO

Combo guard classica a cui piace avere la palla in mano, creare dal palleggio e finalizzare. Primo passo esplosivo, può essere la spalla giusta per un playmaker puro come Whittaker, può giocare anche insieme a Cappelletti e Gentile, ha mani veloci e potenzialmente il più pericoloso giocatore offensivo della Dinamo 2023-2024.

