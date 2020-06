UFFICIALE – Brescia annuncia il rinnovo di Esposito, il vice Baioni ed il DG Santoro

“A conferma di quanto ho affermato, desidero rendere ufficiale la prosecuzione del rapporto con il nostro direttore generale Sandro Santoro, con il coach Vincenzo Esposito e l’assistente allenatore Giacomo Baioni – prosegue Graziella Bragaglio -. I dettagli di questi accordi li renderemo pubblici non appena avremo completato tutti i passaggi che sanciranno il nuovo assetto societario, che è in via di completamento. Tutto questo di comune accordo con la famiglia Ferrari e il presidente Faustino Ferrari, con i quali abbiamo condiviso di optare per un profilo basso proprio perché si tratta di argomenti sensibili e privati che necessitano della doverosa cautela fino alla conclusione di tutte le procedure”.

“Riaffermo che stiamo lavorando da mesi per confezionare il miglior prodotto sportivo possibile – conclude il presidente Bragaglio -, per un futuro che ci vedrà ancora una volta, e ancor di più, protagonisti ai massimi livelli del campionato italiano di Serie A”.

–

Uff stampa Germani Leonessa Brescia