UFFICIALE – Brescia e Kenny Gabriel insieme fino al 2024

Si arricchisce di un’ulteriore conferma il roster bresciano, che dalla stagione appena conclusa eredita un tassello importante e prezioso come Kenny Gabriel. Il giocatore statunitense, reduce dal suo primo anno con i colori biancoblu e protagonista di una costante evoluzione in termini di leadership e rendimento sul campo, si lega alla Germani in virtù di un accordo valido fino al giugno 2024.

“Kenny ha accettato di venire a Brescia per dimostrare a se stesso che poteva ancora giocare ad alto livello – è il pensiero di coach Alessandro Magro – e, il prossimo anno, lo potrà fare alzando ulteriormente il proprio rendimento in una competizione impegnativa come l’EuroCup. Già dalla passata stagione ha portato in squadra enorme esperienza, leadership e capacità di tenere il gruppo unito, spingendolo sempre verso l’idea di competere ogni giorno in allenamento ed elevare il livello di gioco personale e di squadra quotidianamente. Kenny ha una mentalità vincente e siamo sicuri che possa continuare a portare queste sue capacità umane e tecniche anche nella prossima stagione”.

“Sono contentissimo di rimanere a Brescia per altri due anni e sono entusiasta di iniziare la nuova stagione – sono le parole di Kenny Gabriel, che direttamente dagli Stati Uniti manda un saluto speciale ai tifosi bresciani -. Se l’anno scorso abbiamo ‘sognato in grande’ (#DreamBig)… quest’anno sogneremo ancora più in grande!”.

Al termine di un campionato convincente, nel quale l’ala originaria di Charlotte ha prodotto una media di 8.6 punti e 5.8 rimbalzi, garantendo un apporto incisivo in termini di solidità ed energia, la Germani punta nuovamente su uno dei propri punti di riferimento per costanza e qualità sul campo, oltre a rappresentare un vero e proprio traghettatore di entusiasmo e positività all’interno del gruppo.

