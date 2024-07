UFFICIALE – Brescia ha il suo veterano: Giancarlo Ferrero firma con la Germani

Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Giancarlo Ferrero, ala italiana di 198 cm. Professionista esemplare e cultore del lavoro, nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Pallacanestro Trieste (Serie A2), conquistando la promozione in Serie A.

CARRIERA

Giancarlo Ferrero, nato a Bra (Cuneo) il 29 agosto 1988, muove i primi passi nella palla a spicchi presso il settore giovanile della Junior Casale Monferrato, con cui, nella stagione 2004/2005, debutta tra i senior mettendo in bacheca una promozione in Serie A2 ed una Coppa Italia di Serie B.

Il sodalizio piemontese, con l’obiettivo di permettere al cestista il proprio percorso di maturazione, cede Giancarlo Ferrero in prestito per un triennio, diviso tra le esperienze sotto i colori di Valenza (Serie C), quando vince il campionato, Virtus Siena (Serie A Dilettanti), dove solleva una Coppa Italia e della Robur Osimo (Serie A Dilettanti).

Durante l’estate del 2009 torna alla Junior (Serie A2) ed è tra gli artefici, nella stagione 2010/2011, della prima storica promozione in massima serie della società rossoblù.

Viene inserito nel roster che prende parte alla Serie A, ma, nel mese di marzo 2012, passa in prestito alla Biancoblu Bologna (Serie A2), dalle cui ceneri risorgerà la Fortitudo Bologna, dando un apporto cruciale al mantenimento della categoria.

Il campionato 2012/2013 lo vede ai nastri di partenza ancora a Casale Monferrato (Serie A2), di rientro dal prestito di Bologna, raggiungendo la semifinale playoff.

Chiuso il lungo rapporto con Junior Casale Monferrato, riparte, nella stagione 2013/2014, dalla Pallacanestro Trapani (Serie A2), difendendo i colori granata lungo un biennio e vestendo anche i gradi di capitano.

Le cifre maturate in terra sicula gli valgono la chiamata della Pallacanestro Varese (Serie A), società storica e blasonata del panorama cestistico nazionale. Giancarlo Ferrero resta a Varese per otto annate consecutive, facendosi apprezzare per spirito di sacrificio, serietà ed attaccamento alla maglia, agli ordini, tra gli altri, di coach Attilio Caja e prende parte, durante la stagione 2015/2016, alla FIBA Europe Cup, quando raggiunge le Final Four per diventare, in seguito, il capitano della formazione lombarda.

Giancarlo Ferrero ha svolto l’intera trafila nelle selezioni giovanili azzurre, con cui ha collezionato 37 presenze e ha partecipato ai Campionati Europei Under 18 di Grecia 2006 e ai Campionati Europei Under 20 di Lettonia 2008.

Ha, inoltre, debuttato con la canotta della Nazionale Maggiore nel 2009 e disputato le Universiadi.

2005/06 Junior Casale Monferrato

2006/07 Valenza

2007/08 Virtus Siena

2008/09 Robur Osimo

2009-12 Junior Casale Monferrato

2012 Biancoblù Bologna

2012/13 Junior Casale Monferrato

2013-15 Pallacanestro Trapani

2015-23 Pallacanestro Varese

2023/24 Pallacanestro Trieste

