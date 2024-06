UFFICIALE – Brescia riporta in Italia il playmaker Nikola Ivanovic

By

Pallacanestro Brescia comunica di aver raggiunto un accordo con il playmaker montenegrino Nikola Ivanovic che nell’ultima stagione ha disputato il campionato russo con la maglia del Runa Mosca. Il giocatore classe 1994 alto 190 cm per 85 kg, già visto in Italia a Capo D’Orlando nel 2017, ha registrato le medie di 14 punti e 4 assist in VTB United League.

CARRIERA

Nikola Ivanovic inizia la sua carriera a Podgorica, sua città natale, dove ha mosso i primi passi nel basket nel KK “Džoker”. Dopo le stagioni al Mornar e al Budućnost, è passato al KK Mega Leks. Le sue prime esperienze all’estero sono state nell’AEK di Atene e nell’Orlandina Basket. Ritornato a Podgorica nel 2017 vi è restato fino alla stagione 2020/21, disputando l’ultima stagione con Amedeo Della Valle. La stagione successiva passa alla Stella Rossa Belgrado con cui vince due coppe di Serbia e due titoli nazionali. Dopo due stagioni in ABA Liga approda al Runa Mosca.

Il suo palmarès vanta 6 campionati montenegrini conquistati con il Budućnost, 2 campionato serbi nelle stagioni 2021/22 e 2022/23 con la Stella Rossa Belgrado, 7 coppe del Montenegro, 3 Coppe di Serbia e due titoli della Lega Adriatica.

Ha vestito anche la maglia della Nazionale Montenegrina con cui ha disputato la FIBA World Cup nel 2019 e nel 2023 e Eurobasket nel 2013 e nel 2017.

2010/11 – Mornar Bar

2011-15 – Budućnost Podgorica

2015/16 – Mega Leks Belgrado

2016/17 – AEK Atene

2017 – Orlandina Basket

2017-21 – Budućnost Podgorica

2021-23 – Stella Rossa Belgrado

2023-24 – Runa Mosca

Uff stampa Pallacanestro Brescia