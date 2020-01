UFFICIALE – Brescia, risolto il contratto con Silins

Germani Basket Brescia ha comunicato, con una nota, di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Ojars Silins.

La risoluzione è avvenuta con qualche giorno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto per consentire – si legge – al giocatore di iniziare una nuova esperienza professionale. La società bresciana lo ringrazia e gli augura il meglio per il proseguimento di carriera.

Silins, arrivato a Brescia per sostituire Ken Horton nel momento del suo infortunio, ha totalizzato 4 presenza in campionato con la Germani, per 7,5 punti di media in 16′ abbondanti di utilizzo. Nel suo futuro ci sarebbe il club francese Gravelines Dunkerque Grand Littoral.