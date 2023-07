UFFICIALE – Brescia saluta Troy Caupain e Christian Burns

La Pallacanestro Brescia saluta e ringrazia Troy Caupain Jr per l’impegno e la professionalità dimostrati durante tutta la stagione. Troy, prima e dopo il lungo stop per infortunio, ha sempre dato il massimo in campo e fuori, conquistando così i cuori dei tifosi. Ancora grazie Troy e non ci resta che augurarti il meglio per il prosieguo della tua carriera.

La Pallacanestro Brescia saluta e ringrazia Christian Burns per questo triennio fantastico, in cui ha visto il nostro guerriero Christian lottare in campo sempre con forza e determinazione. Burns ha raccolto ben 130 presenze con la maglia della Germani, di cui 27 in EuroCup, nelle ultime 3 stagioni (2020-23)Ancora grazie Christian e non ci resta che augurarti il meglio per il prosieguo della tua carriera.

Uff stampa Pallacanestro Brescia