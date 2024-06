UFFICIALE – Brian Fobbs si accorda con la Dinamo Sassari

La Dinamo annuncia con grande soddisfazione di aver firmato Brian Fobbs, guardia

americana di Rochester New York, classe 1998, 196 cm per 100 kg, nell’ultima

stagione a Bonn in Germania con cui ha partecipato anche alla Basketball

Champions League.

PROFILO

Fobbs è una guardia mancina che ha grandi qualità atletiche e dinamiche, capacità

di creare vantaggio dal palleggio con l’1vs1, forza fisica, riuscendo ad avere

continuità nel tiro da 3 punti. (39% nell’ultima BBL). Giocatore in evoluzione tecnica,

che è cresciuto step by step dal college, passando per il Belgio e arrivando in una

squadra strutturata e competitiva come Bonn. Ha già due esperienze europee e una

partecipazione importante alla BCL.

Ha giocato la sua miglior partita stagione contro il Bayern Monaco segnando 25

punti con 5/7 da 3 punti e 7 rimbalzi

Federico Pasquini commenta la firma di Fobbs:

“Ho seguito Brian dai tempi del Belgio, giocatore che ha avuto una grandissima

forza di volontà a tornare, eccellente professionista, è super motivato nel riuscire

a fare uno step ulteriore per la sua carriera. Ha giocato in un’ottima squadra come

Bonn, ha sempre fatto passi in avanti, è una guardia molto fisica con attitudine

anche difensiva, il suo atletismo sarà fondamentale nel roster che abbiamo

pensato”.

FINLANDIA AL DEBUTTO POI IL CROCEVIA DEL BELGIO

Dopo essere uscito dal college di Townson nel 2020 con cui ha chiuso il suo biennio

al college (nei primi due anni era a Genessee Batavia New York), Fobbs ha debuttato

da professionista in Finlandia con quasi 14 punti e 6 rimbalzi di media, difendendo i

colori dei Vilpas Vikings.

Una delle grandi qualità di Fobbs è la determinazione, la mentalità, la forza con cui è

riuscito a tornare a tempo di record dopo l’infortunio al tendine di Achille in Belgio

per poi disputare una seconda parte di stagione straordinaria, che gli ha permesso la

chiamata di Bonn. Nelle 14 partite giocate ha fatto registrare numeri di altissimo

livello considerata l’inattività precedente.

Al Mechelen in Belgio girava ad oltre 20 punti di media con 5.6 rimbalzi e 2.4 assist

I RECORD IN PENNSYLVANIA

Fobbs ha accettato l’offerta della Robert Morris nel 2018, diventato il primo

trasferimento da first junior college a segnare più di 1000 punti dal 1978. Ha giocato

grandissime partite contro l’università del Maryland, segnando 33 punti co 7 triple e

realizzando in un altro confronto la tripla del successo a 10 secondi dalla fine. Ha

chiuso con 16.4 punti ed oltre 5 rimbalzi.

Ecco il commento di coach Nenad Markovic sulla firma di Fobbs

“Abbiamo subito guardato a lui per le sue caratteristiche fisiche, per affiancarlo a

Bibbins e per dare modo alla squadra di avere anche qualità atletiche. È un

eccellente difensore, grande pressione sulla palla, ha capacità di tirare e di

attaccare il ferro. Mi piace che abbia scelto noi per fare un ulteriore step, può

migliorare molto, ha margini importanti, se lo farà durante la stagione anche la

squadra crescerà con lui”



Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna