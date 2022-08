UFFICIALE – Brindisi, l’ex Golden State Ky Bowman è biancoazzurro

Happy Casa Brindisi comunica con gran soddisfazione di aver raggiunto un accordo con Ky Bowman, playmaker americano classe 1997, valido per la prossima stagione sportiva.

Marcatore d’élite al Boston College, nominato nell’ACC All-Freshman Team nel 2017 e nel Second-Team All ACC nel 2019, Bowman ha lasciato il segno in G-League e in NBA. Salito alla ribalta con i Golden State Warriors, nella stagione 2019/20 ha avuto una media di 7,4 punti, 2,9 assist e 2,7 rimbalzi in 45 presenze totali di cui 12 in starting five. Il suo career high in NBA è di 24 punti stabilito nel novembre 2019 contro i Thunder; in NCAA la miglior prestazione registrata ha sfiorato la tripla doppia vs Duke da 30 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

Santa Cruz Warriors, Agua Caliente Clippers e Austin Spurs le sue ultime tappe in G-League.