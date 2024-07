UFFICIALE – Bruno Mascolo sceglie la Nutribullet Treviso

Bruno Mascolo, playmaker di 191 centimetri per 92 chilogrammi è un nuovo giocatore di Treviso Basket. Giocatore di assoluto spessore e cresciuto nel corso della propria carriera grazie a talento unito al lavoro in palestra, Mascolo ritrova coach Frank Vitucci, con cui ha disputato la miglior stagione della propria carriera in Serie A.

Nato a Castellammare di Stabia il 4 agosto del 1996, Mascolo cresce nel Basket Team Stabia ed a 15 anni fa il proprio esordio in Serie C con la Nuova Polisportiva Stabia. Nel 2012 il passaggio a Moncalieri per proseguire il proprio percorso nelle giovanili, seguito dal debutto in Serie A2 nella stagione 2013/14 con la PMS Torino allenata da Stefano Pillastrini. Nel 2015 la prima esperienza nella massima serie con l’Auxilium Torino, dove rimane fino al 2017 e viene allenato anche da Frank Vitucci. Nell’estate del 2017 scende di categoria per vestire la maglia di Napoli, con cui chiude a 12 punti di media; l’anno successivo a Jesi si consacra come uno dei migliori play della categoria, riempiendo il tabellino sotto ogni voce statistica con 10.7 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media. Nella stagione 2019/20 il passaggio alla Bertram Tortona, con cui conquista la Supercoppa LNP al primo tentativo e la promozione nella massima serie al secondo, affermandosi come uno dei giovani più interessanti nel panorama italiano. L’impatto con la Serie A è ottimo, come testimoniano i 6.4 punti, 2.5 assist e 2 rimbalzi di media in meno di 18 minuti di utilizzo.

La stagione 2022/23 vede Mascolo protagonista con la maglia di Brindisi, un ulteriore salto di qualità sia a livello di cifre che di minutaggio sotto la guida di coach Vitucci, tanto che nella passata estate arriva la chiamata della Virtus Bologna, con cui vince la Supercoppa Italiana e disputa 26 delle 30 partite di regular season.

Tra le migliori prestazioni spicca proprio quella contro la Nutribullet Treviso Basket del 5 febbraio, in cui Mascolo chiude con 8 punti, altrettanti rimbalzi e 7 assist.

Adesso, una nuova esperienza con Treviso Basket, pronto per apportare qualità ed energia nel roster a disposizione di Frank Vitucci.

“Benvenuto a Bruno – afferma Simone Giofrè – giocatore dalle indubbie qualità tecniche e soprattutto ragazzo dalla straordinaria carica positiva che infonde costantemente ai compagni. Siamo felici di averlo con noi e gli auguriamo di togliersi grandi soddisfazioni con la nostra maglia”.

DICHIARAZIONI BRUNO MASCOLO, PLAYMAKER NUTRIBULLET TREVISO BASKET

Benvenuto a Treviso Bruno, pronto per iniziare questa nuova avventura?

“Sono molto felice di essere qui, Treviso Basket si è presentata con un progetto serio ed interessante, poi non posso negare che la presenza di coach Frank Vitucci e di Simone Giofrè abbia avuto un peso. Con entrambi nel mio anno a Brindisi ho sviluppato un rapporto umano ancora prima che lavorativo e mi sono trovato davvero bene. La società mi ha proposto un ruolo importante con tante responsabilità, e questa cosa mi ha stimolato molto”.

Oltre a coach Vitucci ed il ds Giofrè ritrovi tanti compagni con cui hai condiviso la positiva esperienza di Brindisi.

“Tutti ragazzi con cui ho legato molto. Con Andrea, D’Angelo e Ky ci siamo trovati subito bene e abbiamo mantenuto i contatti anche nella passata stagione. Sono ragazzi e giocatori super, non vedo l’ora di ritrovarli e sono convinto che avere già giocato insieme possa rappresentare un fattore positivo per tutti”.

Cosa ti porti dalla stagione vissuta con la Virtus tra campionato ed Eurolega?

“È stata un’annata bellissima e formativa, ho avuto il piacere ed il privilegio di allenarmi e giocare contro alcuni dei migliori giocatori d’Europa. Una bella esperienza che ha ampliato il mio bagaglio e mi ha permesso di conoscere tante belle persone”.

Cosa ti aspetti invece dalla prossima stagione con Treviso Basket?

“Sono molto fiducioso. La società ha tenuto un nucleo importante della squadra che bene ha fatto la scorsa stagione dopo un avvio complicato, e conoscere già alcuni dei miei prossimi compagni sarà sicuramente un vantaggio. Ammetto di essere una persona scaramantica, ma secondo me potremo toglierci buone soddisfazioni. Poi sarà un piacere poter giocare davanti ad un pubblico come quello del Palaverde”.

Cosa prevede la tua estate?

“La mattina studio, sto conseguendo la laurea in odontoiatria, il pomeriggio invece mi alleno. Ho la fortuna di abitare in Costiera Amalfitana quindi quando ho tempo libero posso approfittarne per andare anche al mare”.

Vuoi dire qualcosa ai tifosi di TVB?

“Venite al Palaverde, quest’anno ci divertiremo. Vogliamo fare in modo che il palazzetto rimanga un fortino anche quest’anno, come è sempre stato”.

UFF. STAMPA TREVISO BASKET