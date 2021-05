Germani Brescia comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Brian Sacchetti, in anticipo di qualche settimana rispetto alla scadenza naturale dell’accordo.

“Nelle quattro stagioni trascorse a Brescia, Brian Sacchetti ha dato un contributo serio e onesto – le parole di Mauro Ferrari, Amministratore Delegato di Germani Spa -. A nome di tutto il Consiglio d’Amministrazione desidero inviargli il più sincero ringraziamento per la serietà mostrata dentro e fuori dal campo durante il percorso compiuto a Brescia”.

“Brian Sacchetti è stata una delle colonne sulle quali si è poggiato il progetto tecnico di Pallacanestro Brescia nelle ultime quattro stagioni – afferma Graziella Bragaglio, presidente del club biancoblu -. Una persona capace di entrare in perfetta sintonia con tutte le componenti della società, di dimostrare sempre il proprio valore in campo, di essere un vero e proprio esempio per tutti coloro che hanno indossato la maglia di Brescia e di ritagliarsi uno spazio importante nel cuore dei tifosi biancoblu.

In questi anni in cui la Germani si è affermata come una delle realtà più positive, anche a livello internazionale, siamo lieti di aver potuto contare sul suo apporto, che non ha fatto mancare neanche in progetti importanti come quello di One Team, il progetto sociale sviluppato nell’ambito della partecipazione a EuroCup e di cui Sacchetti è stato Ambassador in tutti questi anni. Auguro a Brian il meglio, certa che abbia ancora tante pagine da scrivere nella sua importante carriera costellata di grandi successi”.

