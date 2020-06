UFFICIALE – Cantù prolunga con Andrea La Torre

S.Bernardo-Cinelandia Pallacanestro Cantù è felice di annunciare la conferma nel roster della

prossima stagione di Andrea La Torre, ala di 202 centimetri, classe 1997, che proprio domenica

scorsa ha compiuto 23 anni. In Brianza dal novembre del 2018 e, quindi, prossimo ad affrontare il

suo terzo campionato con i colori biancoblù, La Torre ha collezionato 45 presenze in LBA con la

maglia canturina. Nel corso dell’annata 2019-‘20 ha anche ricoperto il ruolo di capitano.

«Sono molto contento – commenta il general manager della Pallacanestro Cantù, Daniele Della Fiori

– che Andrea abbia scelto di rimanere con noi nella prossima stagione. Questo non solo perché si

tratta di un ulteriore segnale di continuità dopo la conferma di Pecchia, ma soprattutto perché

parliamo di un ragazzo generoso, che dà sempre il massimo per la squadra e che ha dimostrato

grande attaccamento ai nostri colori».

«Sono ovviamente soddisfatto – aggiunge il coach della formazione biancoblù, Cesare Pancotto – di

poter contare su Andrea anche per il prossimo campionato. Sono certo che grazie alla sua versatilità

e alla capacità di ricoprire più ruoli potrà essere molto utile alla squadra».

«Sono entusiasta di rimanere a Cantù per il terzo anno consecutivo – la chiosa di Andrea La Torre –

, non vedo l’ora di iniziare e sono impaziente di ritrovare i tifosi canturini. L’idea di tornare sul campo

e di conoscere nuovi compagni di squadra mi elettrizza».

Uff stampa S.Bernardo-Cinelandia Pallacanestro Cantù