UFFICIALE – Cavina rinnova con la Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica che coach Demis Cavina continuerà la sua esperienza da head coach dello staff tecnico biancoblù anche nella stagione 2024/2025.

«Sono entusiasta di proseguire questo percorso e di farlo con grande energia. È un privilegio sentire tanta fiducia e poter condividere certi valori in cui credo fermamente; per questo voglio ringraziare Aldo Vanoli e Andrea Conti con i quali ripartiremo subito a testa bassa per centrare il prossimo obiettivo»

Nella sua prima stagione a Cremona, coach Demis Cavina ha condotto i biancoblù ad un record di 38 vinte e 11 perse in Serie A2 LNP, portando la Vanoli alla storica vittoria di Supercoppa, Coppa Italia e Campionato. Nella stagione di Serie A LBA appena conclusa, la Vanoli Basket Cremona guidata da Cavina ha raggiunto la salvezza con 2 giornate di anticipo.

UFF.STAMPA VANOLI CREMONA