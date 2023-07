UFFICIALE – Charlie Moore nuovo play-guardia di Pistoia

A.S. Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione di LBA 2023/24 con il play-guardia Charlie Moore, che così sarà il quinto ed ultimo tassello straniero di Estra Pistoia.

Nato a Chicago il 3 febbraio 1998, 1.80m per 82kg, Moore si appresta a giocare la sua seconda stagione in Europa, nonostante la giovane età, dopo aver ben impressionato fra la BNXT League (che mette insieme le realtà di Belgio e Paesi Bassi) e la Serbia, dove ha difeso i colori dell’Fmp Belgrado sia nel campionato nazionale che nella prestigiosa Lega Adriatica.

Dopo aver iniziato la propria avventura nel mondo del basket con la Morgan Park High School, sempre di Chicago, disputa cinque stagioni universitarie cambiando quattro college: ha iniziato con University of California con 12.2 punti di media in poco meno di 29′ di utilizzo da rookie. È poi passato a Kansas prima di esplodere definitivamente, nella stagione 2019/20, alla DePaul University in Ncaa Division I: nella prima annata col nuovo college totalizza 15.5 punti di media rimanendo in campo per 35.6′ a partita conditi dall’81% ai liberi e oltre 6 assist a gara. Nell’anno della ripartenza dopo il lockdown si mantiene su cifre importanti (14.4 punti) con oltre il 40% da 2.

Charlie Moore con l’FMP Belgrado

Sfrutta l’anno addizionale per l’eleggibilità post-pandemia e nel 2021/22 difende i colori di Miami Hurricanes, sempre in Ncaa Division I, giocando poco più di 32′ di media ad incontro mettendosi in luce per le sue doti balistiche ma anche per la capacità di mettere in ritmo i compagni. Nell’estate 2022, dopo non essere stato scelto al Draft Nba, disputa la Summer League con la maglia dei Detroit Pistons mettendosi in mostra di fronte ai numerosi addetti ai lavori presenti.

Dopo questa avventura decide di approdare in Europa firmando con il Mons-Hainault, compagine belga che partecipa alla BNXT League: qui disputa 16 gare con un utilizzo medio di 26.3′ totalizzando 16.6 punti di media col 54% da 2, il 45,5% da 3 ed il 91% ai liberi, legandoci anche 5.1 assist. A febbraio 2023 passa all’FMP Belgrado e disputa 11 partite di Lega Adriatica confermandosi sugli standard belgi ma in una competizione di livello molto più alto, arrivando al 50% da 2 ed il 93% ai liberi con 5.9 assist. Contestualmente gioca anche altre dieci gare, sempre con la squadra di Belgrado, nella serie A serba.

IL COMMENTO DEL COACH. “E’ un giocatore che ci piaceva già ad inizio mercato – afferma il tecnico di Estra Pistoia, Nicola Brienza – ma in quel momento non c’erano ancora i presupposti per portare avanti la trattativa tanto che lo avevamo dato per sfumato. Poi, in pochi giorni, si sono ricreate le condizioni giuste ed allora ci siamo lanciati su Charlie. Ha grande talento, notevoli qualità nell’uno contro uno ed è un eccellente passatore: caratteristiche che lo fanno incastrare bene con quelle che sono le peculiarità che abbiamo già visto per gli altri componenti della squadra. Sono convinto che ci potrà dare imprevedibilità e grande capacità di battere l’avversario diretto. Devo dire che siamo molto contenti del lavoro svolto in sede di mercato e adesso la squadra è pronta: non ci resta altro che aspettare metà agosto per conoscere tutti i ragazzi, metterli insieme per iniziare a lavorare e preparare la stagione di Serie A”.

LE PRIME IMPRESSIONI DI CHARLIE. “Sono davvero entusiasta di intraprendere questa nuova avventura ed entrare a far parte della famiglia del Pistoia Basket – il commento di Charlie Moore – mi sento già pronto per scendere in campo ed aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità per riuscire ad ottenere il maggior numero di successi: solo con tanto lavoro, e tutti insieme, potremo raggiungere il massimo del nostro potenziale. Ci vediamo presto a Pistoia”.

