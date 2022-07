UFFICIALE – Colbey Ross è il nuovo play di Varese

La Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’avvenuto ingaggio di Colbey Ross, playmaker classe ‘98 che da oggi vestirà la canotta della Openjobmetis. Ross è un giocatore di talento dalle spiccate doti offensive che gli permettono di essere pericoloso sia come principale terminale sia in favore dei compagni. Lo scorso anno ha vestito la canotta di Nymburk (esordendo anche in BCL), ma prima ha frequentato la Pepperdine University dove è diventato una vera leggenda divenendo miglior marcatore e miglior assistman della storia dell’università. Inoltre, è il primo giocatore in NCAA Division I a realizzare almeno 2200 punti, 800 assist e 400 rimbalzi.

Michael Arcieri, General Manager Pallacanestro Varese: «Oggi è un giorno entusiasmante e colmo di ottimismo per la stagione che verrà. Colbey è un leader senza paura e un gran competitor. La sua abilità nel controllare il gioco ed il suo ritmo per mettere nelle migliori condizioni i suoi compagni e per fare la giocata vincente è sempre stata il suo marchio di fabbrica. È il giocatore ideale per uno stile di gioco rapido che permette di tenere palla e giocatori sempre in movimento. Siamo felici che abbia sposato il nostro progetto biancorosso e diamo un benvenuto di cuore a lui ed alla sua famiglia».

Carriera

Colbey Ross nasce ad Aurora, in Colorado, il 22 ottobre del 1998. Si avvicina al basket da ragazzino mostrando fin dai tempi della high school le sue qualità (18.4 punti a partita nel suo anno da senior) che conferma negli anni del college trascorsi alla Pepperdine University. In maglia Waves, Ross parte sempre in quintetto divenendo ben presto un punto di riferimento offensivo per i suoi compagni pronti a convertire in canestro i suoi 7 assist di media in 125 partite disputate. Chiude la carriera collegiale nella stagione 2020-2021 mettendo a referto 17.5 punti, 4.1 rimbalzi e 7.7 assist di media a partita. Dopo la Summer League disputata con i Golden State Warriors, approda in Europa firmando per Nymburk squadra con la quale vince il campionato ceco (14.1 punti e 5.7 assist di media ad allacciata di scarpe) e con la quale fa il suo esordio in BCL (9.2 punti e 6 assist).

Uff.Stampa Pall.Varese