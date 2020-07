UFFICIALE – Colpaccio Fortitudo Bologna! Firmato Ethan Happ

Ethan Happ è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna.

Il centro, ufficialmente svincolato dai greci dell’Olympiacos, resta in Italia dopo l’esperienza con la Vanoli Cremona ritrovando nuovamente Coach Meo Sacchetti. Happ sostituisce Henry Sims, volato in Corea.

La Fortitudo ha ufficializzato l’accordo, con il seguente comunicato:

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Ethan Happ. Nato a Milan (Illinois) il 7 maggio 1996, centro di 208 cm, Happ si forma cestisticamente nel College di Wisconsin Badgers, dove viaggia a medie sempre crescenti, chiudendo l’ultimo anno oltreoceano (2018/19) a 18 punti e 10 rimbalzi per partita. Nell’estate 2019, ecco materializzarsi per Ethan la firma con i greci dell’Olympiacos, prima che il giocatore decida di accogliere (nel novembre 2019) la chiamata di coach Meo Sacchetti, a Cremona. Con la maglia della Vanoli, nelle 14 partite giocate prima della sospensione del campionato, Happ colleziona 18 punti, 9 rimbalzi e 2,5 assist di media. Secondo top scorer e secondo rimbalzista in media dell’intera serie A. Happ è un giocatore ‘old school’, grande amante del post sia alto che basso e in possesso di caratteristiche non troppo comuni tra i lunghi della sua stazza. Con l’arrivo di Ethan (e la presenza nel roster di Banks e Aradori), la Fortitudo potrà beneficiare nella prossima stagione sportiva delle prestazioni dei primi tre realizzatori della serie A 2019/20! Da parte di tutta la grande famiglia della Effe: BENVENUTO ETHAN!!

–

Uff stampa Fortitudo Bologna 103