UFFICIALE – Colpo Gevi Napoli, arriva l’ex Varese Tariq Owens

La Generazione Vincente comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Tariq Owens.

Il Centro Usa (208 cm) nasce il 30 giugno 1995 a Utica, New York. Si avvicina alla pallacanestro con la High School, ed approda alla University of Tennessee; qui trascorre solo un anno trasferendosi successivamente alla St. John’s University, squadra dove trova più spazio, e dove inizia a mettere in mostra tutte le sue qualità che lo portano, nella stagione 2018-2019, alla Texas Tech University. Con la maglia dei Red Raiders disputa 38 partite (8.7 punti, 5.8 rimbalzi e 2.4 stoppate a partita,) e raggiunge la finale NCAA nel 2019, persa poi contro Virginia.

Terminato il percorso collegiale, entra nell’orbita dei Phoenix Suns che gli offrono un Exhibit 10, e lo inseriscono nel roster della squadra affiliata di G-League, la Northern Arizona Suns, dove mette a referto 10.4 punti, 7 rimbalzi, 1.3 assist e 1.4 stoppata di media in 40 partite disputate. Numeri positivi che convincono la franchigia dell’Arizona ad offrirgli un contratto grazie al quale fa il suo esordio in NBA dove disputa 3 partite nel febbraio del 2020. La stagione successiva rimane in G-League giocando per i Long Island Nets (8.6 punti, 3 rimbalzi e 1.4 stoppate ad allacciata di scarpe). Nell’ultima stagione arriva in Italia giocando un ottimo campionato la Pallacanestro Varese con la media di 9,6 punti, 6,9 rimbalzi, e 1,4 stoppate a partita

Dichiarazione Pedro Llompart Responsabile Area Tecnica Sportiva:

“Tariq è un giocatore molto verticale, che può correre il campo. Ha le caratteristiche perfette per le proposte di gioco del nostro allenatore. Inoltre ha esperienza maturata nel nostro campionato, e pensiamo che sia molto complementare sia con Zubčić, che con Lever.”

Dichiarazione Tariq Owens:

“Sono davvero grato di tornare a giocare in Italia per un club ambizioso come il Napoli Basket, ed in un città straordinaria come Napoli. Non vedo l’ora di arrivare e conoscere l’ambiente e la tifoseria”.

