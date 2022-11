UFFICIALE – Colpo grosso per Verona che riporta in Italia Giordano Bortolani

La Scaligera Verona riporta in LBA il talento siciliano in uscita dal Baxi Manresa.

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto con l’atleta Giordano Bortolani. Guardia di 193 centimetri classe 2000, arriva a Verona in prestito dall’Olimpia Milano dopo aver giocato la prima parte della stagione in Spagna con il Manresa, formazione con la quale ha disputato 7 partite (10.1 punti di media).

Bortolani sarà a disposizione di coach Ramagli a partire dall’allenamento di giovedì pomeriggio.

LA CARRIERA

Nato a Sant’Agata di Militello, comune della provincia di Messina, il 2 dicembre del 2000, Bortolani è un prodotto del settore giovanile dell’Olimpia Milano società con la quale ha esordito in Serie A il 4 febbraio del 2017; nella stessa stagione, giocata in doppio tesseramento con Bernareggio (Serie B) collezione 4 presenze totali con l’Olimpia.

Nella stagione 2018-2019 gioca in Serie A2 con Legnano, chiudendo la stagione con 12.5 punti di media a partita mentre in quella successiva si sposta a Biella dove chiude la stagione con 14.9 punti di media, 3 rimbalzi e 1 assist.

Bortolani firma in Serie A con Brescia per il campionato 2020-2021 (27 partite, 6.1 punti di media) confermandosi nella massima serie anche l’anno successivo con la maglia di Treviso (11.8 punti, 2.5 rimbalzi e 1.3 assist); è protagonista anche nella Basketball Champions League conquistando il titolo di Miglior Giovane.

Ha vestito la maglia della nazionale Under 18 agli Europei del 2018 e nel febbraio 2020 ha esordito in nazionale maggiore nella gara giocata a Napoli contro la Russia.

Uff. Comunicazione Scaligera Basket Verona