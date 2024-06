UFFICIALE – Colpo in regia per la Reyer Venezia, firmato Tyler Ennis

L’Umana Reyer Venezia comunica con soddisfazione di aver sottoscritto un accordo pluriennale con Tyler Cameron Ennis McIntyre, proveniente dall’Hapoel Tel Aviv.

Playmaker di 191cm, Ennis è nato a Brampton (Ontario, Canada) il 24 Agosto 1994, ed è reduce da una grande stagione tra le fila di Napoli Basket con cui è stato grande protagonista, trascinando i partenopei al successo in Coppa Italia a Torino.

Il play ventinovenne è risultato il miglior assist-man della LBA con 6.7 passaggi vincenti a partita, conditi da 14.1 punti con 18.8 di valutazione media. Ennis è risultato il miglior uomo-assist anche delle Final Eight di Coppa Italia (7 a partita).

Tyler Ennis ha grande esperienza in NBA avendo giocato circa 200 gare con le maglie dei Phoenix Suns (che ha scelto Ennis al draft del 2014), Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Los Angeles Lakers.

Dal 2020 al 2023 ha giocato in Turchia con le maglie di Turk Telekom Ankara (2020-2022), con cui è arrivato ai quarti di finale di Basketball Champions League nel 2020, e Tofas Bursa.

Terminato il campionato italiano 2023/24 ha giocato la fase finale della Super League in Israele con la maglia dell’Hapoel Tel Aviv arrivando ad una vittoria di distanza dal titolo vinto in finale 2-1 dal Maccabi Tel Aviv.

In carriera ha vestito anche la maglia della Nazionale Canadese.

Benvenuto Tyler Ennis!

