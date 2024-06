UFFICIALE – Colpo Trento, firmato Andrea Pecchia

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo annuale con opzione fino al 2026 con la guardia/ala lombarda Andrea Pecchia. Andrea è un giocatore con un gran senso del rimbalzo, un buon passatore ed un giocatore con una grande intelligenza cestistica.

Nato a Segrate, nella provincia di Milano il 16 novembre 1997, 197 centimetri per 90 chilogrammi, Pecchia dopo aver fatto le giovanili con l’Olimpia Milano comincia la sua carriera da professionista giocando per Treviglio in A2 nel 2016 (3,9 punti di media in 30 partite).

Nella Blu Basket gioca per tre stagioni consecutive positive e firma poi il suo primo contratto in Serie A con Cantù. Dopo due stagioni in Brianza vissute a 7,0 punti di media, Andrea approda alla Vanoli Cremona di coach Paolo Galbiati e con lui nel 2021-22 gioca un’ottima stagione da 11,0 punti, 5,4 rimbalzi e 2,0 assist a partita.

Dopo aver saltato l’inizio della stagione successiva per un infortunio al ginocchio, riesce a riportare la Vanoli Cremona nel massimo campionato italiano. Nella stagione 2023-24 contribuisce con i suoi 7,0 punti, 5,0 rimbalzi e 3,4 assist di media ha contribuito al raggiungimento della salvezza dei lombardi.

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sono davvero felice di dare il benvenuto ad Andrea Pecchia: conosco bene le sue qualità tecniche e tattiche, ma soprattutto le sue qualità umane. È un ragazzo che è cresciuto costantemente durante la sua carriera grazie alla sua capacità di accettare le sfide e di superare i suoi limiti con dedizione e determinazione. In questo sono convinto incarni perfettamente lo “spirito Aquila”. In campo poi può coprire più ruoli, è un esterno versatile che sa fare tante cose utili al successo della squadra: sono entusiasta che abbia accettato questa nuova sfida a Trento e non vedo l’ora di poterci lavorare di nuovo assieme in palestra».

