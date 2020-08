UFFICIALE – Cremona annuncia Marcus Lee

Vanoli Basket comunica di aver sottoscritto un contratto sino al termine della stagione 2020/2021 con l’atleta statunitense Marcus Lee.

Nato il 14 settembre del 1994 a San Francisco, Marcus è un centro di 208 centimetri per 102 chilogrammi di peso.

Frequentata la Deer Valley High School a Antioch, California, si è subito segnalato come uno dei migliori prospetti usciti nel 2013 dalla scuola superiore. I 17,7 punti, 19,5 rimbalzi e 6,7 stoppate a partita del suo anno da senior gli sono infatti valsi la partecipazione al McDonald’s All American e al Jordan Brand Classic di quell’anno e la chiamata di coach Calipari a Kentucky. Con i Wildcats disputa tre stagioni, raggiungendo subito la finale del torneo NCAA 2014 persa contro Connecticut e le Final Four 2015. Le sue cifre in biancoblu migliorano di stagione in stagione sino ai 6.4 punti, 6 rimbalzi e 1.6 stoppate del suo anno da Junior.

Messosi in Redshirt nell’anno 2016/2017, si trasferisce poi a Berkeley, all’Università della California, per disputare la sua stagione da senior. Con i Golden Bears finisce il suo ultimo anno al college a 11.4 punti, 7.2 rimbalzi, 1.4 assist e 1.6 stoppate.

Dopo le tre partite al Portsmouth Invitational Tournament chiuse a 10 punti e 6.7 rimbalzi di media, non scelto al draft NBA 2018, disputa sette incontri alla Summer League di Las Vegas con la canotta dei Cleveland Cavaliers.

Le ultime due stagioni, le prime da professionista, lo vedono protagonista in NBA G League con i Sioux Falls Skyforce. Nel 2019/2020 disputa 42 incontri a 10.9 punti con il 73% dal campo, 7.6 rimbalzi, 1.5 assist e 1.6 stoppate in 25 minuti di media.

