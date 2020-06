Vanoli Basket Cremona comunica di aver liberato dai vincoli contrattuali l’ala Niccolò De Vico e l’assistente allenatore Simone Bianchi.

La società ci tiene a ringraziarli per la professionalità, l’umanità e l’impegno profuso nel periodo trascorso in biancoblu e desidera augurar loro il meglio per il futuro.

