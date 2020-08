UFFICIALE – Dario Hunt alla Virtus Roma

La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Dario Hunt, centro Usa di 203cm per 104kg che la scorsa stagione ha vestito le maglie dei Perth Wildcats e del Mornar Bar.

Nato a Tampa (Florida) il 2 maggio 1989, Dario Hunt frequenta il college di Nevada per tutte le quattro annate previste, per poi iniziare nel 2012 la sua carriera europea in Ucraina, dove veste la maglia del BC Odessa fino a febbraio (21 gare, 6.1 punti e 4.5 rimbalzi di media) quando si trasferisce in Austria ai Güssing Knights (14 partite, 14 punti e 7.5 rimbalzi). Nel 2013-14 è in G-League con Rio Grande, per poi approdare nell’estate del 2014 in Italia con la maglia dell’Upea Capo d’Orlando in una stagione da 30 partite, 10.1 punti, 8.5 rimbalzi e 1 stoppata. L’anno successivo è a Caserta, dove disputa 29 partite con 11.7 punti e 9.9 rimbalzi di media a gara, mentre nel 2016-17 si sposta a Nancy, in Francia, a 9.4 punti e 7.2 rimbalzi. Nel 2017 arriva la sua terza avventura italiana con la Germani Brescia, con la quale fa registrare 11 punti e 6.5 rimbalzi prima di trasferirsi nel 2018-19 in Belgio a Charleroi dove in Europe Cup chiude a 11.7 punti e 7.1 rimbalzi. La scorsa stagione si divide tra l’Australia con i Perth Wildcats e il Montenegro con il Mornar Bar.

Queste le dichiarazioni del Ds Valerio Spinelli: «Con Dario Hunt chiudiamo il roster con un giocatore che ha esperienza del campionato italiano, cercavamo un centro che potesse essere una presenza importante sotto canestro con rimbalzi, difesa e fisicità. Conoscendo già il nostro campionato Hunt partirà avvantaggiato dal punto di vista dell’inserimento, siamo contenti di aver chiuso il roster con lui».

Le parole di coach Piero Bucchi: «Dario Hunt è un altro giocatore esperto che aggiungiamo al roster, è un centro che per caratteristiche sarà complementare con Riccardo Cervi: è dinamico, molto atletico. Inoltre conosce bene il nostro campionato, quindi sarà più facile il suo inserimento; farà una preparazione ovviamente leggermente ridotta visti i tempi ma confidiamo sarà pronto per affrontare al meglio la stagione».

Le parole di Dario Hunt dopo la sua firma con la Virtus Roma: «Sono entusiasta all’idea di tornare in Italia per giocare con dei compagni di valore in un club con grande tradizione e in una città storica. Sono convinto che una volta che inizieremo a lavorare tutti insieme a pieni giri potremo toglierci delle soddisfazioni e dare lustro al nome della Virtus Roma».

FONTE: Uff. Stampa Virtus Pall. Roma