UFFICIALE – Davide Moretti approda alla Openjobmetis Varese

La Pallacanestro Varese è felice di annunciare l’avvenuto ingaggio di Davide Moretti, giocatore classe ’98 che dalla prossima stagione vestirà la canotta della Openjobmetis. Moretti è un play/guardia di talento dalle spiccate doti offensive; dotato di un ottimo tiro da 3, arriva a Varese dopo due stagioni trascorse nelle fila di Pesaro.

Matteo Jemoli, responsabile scouting Pallacanestro Varese: «Siamo molto contenti della firma di Davide, un giocatore che seguivamo da diverse stagioni perché giovane, italiano e anche perché ha già dimostrato le sue doti ad alto livello. Siamo sicuri che si sposerà bene con il nostro stile di gioco perché dotato di un ottimo tiro dalla distanza, di abilità nel pick’n’roll e, nonostante la giovane età, di una grande personalità. Lo aspettiamo presto a Varese».

Carriera

Cresciuto prevalentemente nel settore giovanile del Pistoia Basket, Moretti esordisce giovanissimo in Serie A nel 2014-2015 proprio con la formazione toscana, salvo poi trasferirsi, nel corso della successiva stagione, a Treviso dove disputa due buoni campionati di A2. Il 10 giugno 2017 approda negli Stati Uniti, in NCAA, dove difende i colori di Texas Tech University; gli basta un solo anno per affermarsi come titolare dei Red Raiders e contribuire in maniera decisiva ad una storica finale alla March Madness, persa poi ai supplementari contro Virginia nonostante i suoi 15 punti. Nel maggio 2020 torna in Italia sottoscrivendo un contratto con Milano; in maglia Olimpia gioca solo un anno (esordendo anche in Eurolega), ma conquista una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia. Nelle ultime due stagioni, invece, ha giocato per la VL Pesaro, mettendo a referto in totale 10.2 punti (con il 36.5% da 3) e quasi 3 assist in 23.3 minuti di media.

Moretti in carriera ha vestito anche la maglia della Nazionale: nel 2016, in Turchia, ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 18, mentre il 30 novembre 2020, a Tallinn, ha debuttato (segnando 3 punti) con la selezione maggiore di coach Sacchetti nel match di Eurobasket 2022 Qualifiers vinto per 70 a 66 contro la Russia.

