UFFICIALE – Definito il futuro di Tyler Cain: giocherà con la VL Pesaro

“ Tyler Cain è il nuovo centro della VL!

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica l’ingaggio del centro di 205 cm Tyler Cain. Nato il 30/06/1988 a Rochester (Minnesota), inizia la sua carriera giovanile nel 2002 con la maglia di John Marshall High School con cui resta fino al 2006 prima di passare all’S.D. Coyotes. Nel 2010 approda in Lettonia con il VEF Riga, formazione con cui milita per due stagioni. Nel 2012/2013 resta nella capitale baltica difendendo i colori del Barons Riga.

La stagione successiva arriva in Italia dove scende in campo con la Fulgor Libertas Forlì. Nel 2014/2015 inizia la sua esperienza triennale nel campionato francese: prima con il Pau – Lacq – Orthez, poi con la maglia del Digione e infine con i colori di Chalon – Reims. Per il 2017/2018 torna in Italia dove per due anni fa parte del roster della Pallacanestro Varese prima di approdare alla Leonessa Brescia con cui ha disputato l’ultima stagione conclusa in anticipo.”

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro