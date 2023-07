UFFICIALE – Deishuan Booker nuovo esterno di Treviso

Deishuan Booker, nato il 29 dicembre 1996 a Las Vegas, 191 cm, affronterà a Treviso un ulteriore step nella sua giovane carriera dopo le prime stagioni in Europa sempre in crescita tra Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Germania e la scorsa annata Israele.

Capace di giocare sia in posizione di play che di guardia, è un giocatore con importanti doti balistiche sia realizzative che di creatore di gioco come dimostrano le sue cifre relative agli assist, sempre notevoli. Ottimo “QI cestistico”, visione di gioco e qualità di passaggio superiori alla media, sa anche mettersi in proprio grazie a gambe esplosive e un solido tiro da tre punti che gli consentono di essere molto pericoloso in attacco. Le mani sono educate, non solo nel passaggio, testimonianza le percentuali ai tiri liberi sempre ben oltre l’80% con punte sopra il 90.

Dopo l’high school a Las Vegas nella Andre Agassi School, al college ha vestito la maglia di Long Beach State dove nell’anno da senior ha viaggiato a 18.8 punti a gara con il 45% da due, 38% da tre, oltre 4 assist a gara (leader della conference) e una precisione ai tiri liberi (stagione da 91%!) che lo fa entrare negli annali della specialità.

Nel 2019/20 inizia la sua carriera europea con un’annata in Repubblica Ceca, al Nymburk. Al suo primo approccio con il basket d’oltreoceano, si fa notare soprattutto in Baskeball Champions League dove i cechi arrivano ai Quarti di Finale (10 punti in 20 minuti). Nella stessa stagione ha vinto la coppa nazionale. L’anno successivo Deishaun Booker inizia la stagione in Polonia con l’Anwil Wloclawek (15,3 punti con il 48,0% al tiro, 41,5% da 3 punti, 5,4 assist, 3,3 rimbalzi, 2,0 rubate in 10 partite), ma i risultati della squadra polacca non sono soddisfacenti e quindi prosegue la stagione in Germania al Gottingen (8,9 punti con il 41,2% da 3, 4,8 assist, 2,3 rimbalzi). Nel 2021/22 altra doppia esperienza in Francia, prima a Le Mans, ma soprattutto nella seconda parte di stagione al Fos in Provenza dove viaggia a 17 punti a gara con 4.7 assist, il 52% da due punti e un ottimo 44.4% da tre, oltre al “solito” 85% dalla lunetta. Nell’ultima stagione è in Israele all’Hapoel Galil Elion dove chiude l’annata con cifre importanti quali 16.1 punti (sesto marcatore assoluto), 5.4 assist, 3 rimbalzi e 1.5 recuperi a gara.

A Treviso giocherà con il n°1.

UFF.STAMPA TREVISO BASKET