UFFICIALE – Della Rosa e Saccaggi confermati a Pistoia

Come anticipato nel corso della conferenza stampa di venerdì scorso, A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica ufficialmente che Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi faranno parte della squadra che parteciperà al prossimo campionato LBA. Inoltre, per il capitano biancorosso il contratto in essere è stato prolungato fino al 30 giugno 2026.

«Sono molto contento di poter annunciare la permanenza di due colonne portanti della nostra squadra – dichiara il direttore sportivo, Marco Sambugaro – non hanno certo bisogno di presentazioni ma, su di loro, basta dire che hanno cucita addosso la maglia del Pistoia Basket. Ritengo che averli con noi anche nel prossimo campionato è un qualcosa di molto importante dal punto di vista delle motivazioni e del senso di appartenenza da far conoscere a tutti i volti nuovi che ci saranno».

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET