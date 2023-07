UFFICIALE – Diego Flaccadori dopo sette stagioni lascia Trento

Diego Flaccadori dopo sette stagioni lascia la Dolomiti Energia Trentino: il playmaker bergamasco ha deciso di uscire dal contratto che lo legava al club bianconero per tornare a giocare in un’importante squadra di Eurolega. Il numero 12 dell’Aquila Basket aveva già giocato nella massima competizione europea con la maglia del Bayern Monaco tra il 2019 e il 2021 prima di riprendere con i bianconeri il suo travolgente percorso di crescita.

Diego nella storia dell’Aquila Basket è al secondo posto in tutte le principali categorie statistiche per quanto riguarda i numeri prodotti in partite ufficiali dal 2014, l’anno della promozione in Serie A, alle spalle solo dell’inarrivabile Forray: 322 partite giocate, 2.888 punti segnati, 664 assist, 305 triple a bersaglio. Da tutta Aquila Basket i ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi anni e i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

ANDREA NARDELLI (Direttore Generale DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Siamo orgogliosi dell’opportunità professionale che Diego ha colto: un traguardo che merita per l’impegno e la leadership mostrata in questi anni a Trento. La Dolomiti Energia Trentino si conferma una volta di più il trampolino di lancio ideale per chi vuole raggiungere il vertice del basket continentale: qui Diego, anche grazie alle sue doti e alla sua determinazione, ha saputo lavorare giorno dopo giorno per diventare, dal 2014, quello che è oggi. Da tutto il club, un grande in bocca al lupo!».

LUIGI LONGHI (Presidente DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Diego Flaccadori è uno di noi. È cresciuto qui, è diventato uomo e giocatore a Trento. Aquila Basket sarà sempre casa sua e quindi davvero gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la sua nuova ed importante esperienza. Siamo orgogliosi che un nostro giocatore approdi in uno dei più importanti club a livello europeo».

UFF. STAMPA AQUILA BASKET TRENTO