UFFICIALE – Diego Flaccadori lascia Trento e firma con l’Olimpia Milano

Diego Flaccadori è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. L’ex Trento potrà quindi tornare a calcare i parquet di Eurolega dopo l’esperienza al Bayern Monaco.

Ecco il comunicato dell’Olimpia Milano:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2025 con Diego Flaccadori, nato il 5 aprile 1996 a Seriano (BG), playmaker di 1.93, proveniente dall’Aquila Trento. “Flaccadori arriva a Milano nel momento giusto della sua carriera, giovane, motivato, ma già esperto. Negli ultimi due anni ha giocato tanto è bene sia in campionato che in Eurocup. Siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “Sono contentissimo, emozionato e carico di approdare all’Olimpia. Provengo da un’esperienza che mi ha aiutato molto a costruire fiducia in me stesso e personalità. Penso sia il momento giusto per me di arrivare in una squadra così importante, non vedo l’ora di cominciare e di aiutare l’Olimpia a raggiungere i suoi obiettivi”, dice Flaccadori.

LA CARRIERA – Diego Flaccadori, dopo un anno a Treviglio, in Serie A2, è approdato a Trento prima della stagione 2014/15 ad appena 18 anni facendo immediatamente il proprio esordio in Serie A. Ha giocato cinque stagioni a Trento, incluse due finali scudetto, nel 2017 e nel 2018, prima di passare al Bayern Monaco nell’estate del 2019 e rimanervi due anni. Nel 2021 è tornato a Trento per giocare altre due stagioni. Nel 2021/22 ha segnato 15.4 punti a partita con 3.7 assist; nel 2022/23 ha segnato 13.2 punti per gara con 3.2 assist. In EuroLeague, ha giocato 44 partite in due anni al Bayern Monaco. A Trento, ha giocato 77 partite di Eurocup in cinque stagioni. Nella stagione 2022/23 ha segnato 12.9 punti a partita con 4.6 assist di media.

NOTE – Flaccadori ha giocato con la Nazionale italiana agli Europei Under 16, Under 18 e Under 20 quando ha vinto la classifica delle palle rubate con 2.6 a partita. Ha giocato anche i Mondiali Under 19 nel 2015. Ha esordito in Nazionale a Treviso il 23 febbraio 2018 segnando 10 punti nella vittoria dell’Italia sui Paesi Bassi. È stato nominato miglior Under 22 del campionato di Serie A nel 2016.

Comunicato Olimpia Milano