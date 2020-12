Sasha Djordjevic torna in panchina della Segafredo Virtus Bologna… dopo poche ore dal suo esonero.

Incredibile quanto accaduto a Bologna. Come già riportato, i giocatori avrebbero spinto fortemente per il ritorno del Coach serbo in panchina.

La dirigenza della Virtus ha così preso la decisione di tornare sui propri passi e richiamare Sasha Djordjevic.