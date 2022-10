UFFICIALE – Dinamo Sassari, c’è la firma di Alexsej Nikolic

Dinamo Banco di Sardegna Sassari comunica ufficialmente di aver messo sotto contratto il giocatore Alexsej Nikolic, playmaker – guardia classe 95’, nazionale sloveno, nella scorsa stagione in Spagna al San Pablo Burgos. Nato a Postumia a 30 km da Trieste, ha iniziato a giocatore a basket a Sarajevo. Il giocatore arriva per ovviare all’infortunio occorso a Chris Dowe nell’allenamento di ieri. Nikolic ha recentemente partecipato a FIBA Eurobasket 2022, venendo eliminato con la sua nazionale nei quarti di finale dalla Polonia. Il giocatore in serata ha brillantemente superato le visite mediche e domani sarà presente in conferenza stampa insieme a coach Bucchi e Kruslin in vista della trasferta di Treviso.

IL GIOCATORE

Nikolic è un playmaker tosto, intenso, che ha sempre messo grande energia sul parquet. Ha leadership e conosce perfettamente il basket europeo, avendo giocato nei principali campionati, in Germania, in Francia, in Spagna e anche in Italia nella parentesi con Treviso.

LE ESPERIENZE

Nikolic ha iniziato la sua carriera a Sarajevo per poi spiccare il primo salto al Bamberg in Germania dove ha giocato per un triennio (il suo coach era Andrea Trinchieri), vincendo 2 campionati e una coppa nazionale e facendo esperienza anche a Baunach in seconda divisione. Il Partizan lo ha poi firmato con un triennale, ed è in nazionale da quando aveva 14 anni, vincendo la medaglia d’oro agli Europei del 2017. Treviso lo ha voluto fortemente nel 2019-2020, mentre nelle ultime due stagioni ha giocato prima a Gravelines in Francia poi al San Pablo Burgos in Spagna.

SCELTA & TEMPISMO

L’arrivo di Nikolic dimostra ancora una volta la qualità e il tempismo del general manager Federico Pasquini che insieme a coach Bucchi e incassato il sì della società per procedere (un ulteriore sforzo per mettere a disposizione subito un player di livello), ha firmato il giocatore con un autentico blitz nella serata di ieri, assicurandosi immediatamente un sostituto di Dowe. Nikolic, ingaggiato a tempo di record è già a Sassari, ha superato le visite mediche e si metterà subito a disposizione di coach e compagni.

STATISTICHE E COLLOCAZIONE

Sia in Francia che in Italia, Nikolic ha viaggiato a 11 punti di media con oltre 4 assist tirando con più del 45% da 3p, a Burgos dopo una bella partenza è stato frenato da un piccolo infortunio. La collocazione è chiara, cambio del playmaker, che può mettere grande energia e intensità dal punto di vista fisico, buone mani, esperienza e capacità di inserirsi all’interno di un gruppo già rodato e collaudato. La stessa idea di Chris Dowe così da poter schierare Stefano Gentile da guardia.

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna