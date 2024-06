UFFICIALE – Dolomiti Energia Trentino, arriva il lungo Selom Mawugbe

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della prossima stagione, con il lungo americano Selom Mawugbe. Selom è un centro con grandissime doti atletiche, un rim protector e bravo a concludere al ferro.

È nato a Santa Clarita, città situata a qualche chilometro a nord di Los Angeles in California, il 20 luglio del 1998 ed è alto 207 centimetri per 104 chilogrammi. I genitori hanno origine dal Ghana.

Inizia a muovere i primi passi nella pallacanestro alla Canyon High School per poi andare al College ai Azusa Pacific Cougars, squadra che milita nell’NCAA in Division II. Nel 2020 firma ai Santa Cruz Warriors, in G League, dove gioca per due stagioni, registrando 6.5 punti, 7.6 rimbalzi a partita e tirando con il 66% dal campo nei 23 minuti di utilizzo.

La sua prima esperienza europea arriva nella stagione 2022-2023 in Germania ai Seawolves di Rostock (Serie A tedesca), dove gioca un’ottima stagione da 8.6 punti, 6.6 rimbalzi e 2 stoppate a partita in 26’. Questa annata positiva gli permette di vincere il premio di miglior difensore della BBL.

Nell’ultima stagione Selom ha giocato a Le Mans prima, per poi firmare al Baxi Manresa nella liga ACB dove ha raggiunto i playoff.

PAOLO GALBIATI (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Selom è un giocatore che avevamo cercato anche lo scorso anno, dopo un ottimo anno in Germania. La stagione appena conclusa è stata difficile per lui, ma già dai primi colloqui si leggeva in Selom la grande voglia di rivalsa che ha dentro. È un giocatore che fa dell’atletismo, della verticalità e del grande sacrificio le sue caratteristiche principali. Sono sicuro che si integrerà immediatamente nel gruppo che si sta formando».

UFF.STAMPA DOLOMITI ENERGIA TRENTO