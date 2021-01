UFFICIALE – Dusan Ristic lascia la Germani Brescia, accordo con Avtodor Saratov

Germani Brescia comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Dusan Ristic.

A Dusan, autore di una stagione da 10.9 punti e 6.0 rimbalzi di media a partita in campionato e da 9.7 punti e 4.6 rimbalzi in EuroCup, vanno il più sincero ringraziamento per la professionalità e la serietà mostrate nel periodo trascorso alla Germani Brescia e i più autentici auguri per il prosieguo della sua carriera.

“Nella giornata di ieri (martedì 26 gennaio, ndr) è maturata la situazione che riguarda Dusan, che la società ringrazia per il grande impegno profuso nei mesi trascorsi a Brescia – spiega Sandro Santoro, direttore generale della Germani -. In queste ore stiamo lavorando a un’operazione in entrata che possa permetterci di sostituire Ristic nel pacchetto dei giocatori interni, colmando il vuoto lasciato dalla sua partenza”.

Il centro serbo è già stato annunciato dalla sua nuova squadra, la russa Avtodor Saratov, che milita in VTB League. La squadra bianconera aveva perso qualche giorno fa Drew Gordon, passato al Lokomotiv Kuban.

Uff stampa Germani Brescia