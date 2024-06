UFFICIALE – E’ Peppe Poeta il nuovo head coach di Brescia

By

Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Giuseppe Poeta che ricoprirà il ruolo di Head Coach della Germani Brescia nella stagione 2024-25.

Giuseppe Poeta verrà presentato alla stampa domani martedì 18 giugno alle ore 16:45 preso la sede del club a San Zeno Naviglio dal presidente di Pallacanestro Brescia, Graziella Bragaglio.

Giuseppe Poeta, nato a Battipaglia il 12 settembre 1985, nel corso della sua carriera di giocatore ha giocato a Salerno, Veroli, ha debuttato in Serie A a Teramo e poi è stato alla Virtus Bologna, al Baskonia e al Manresa in Spagna, quindi Trento, Torino, Reggio Emilia e Cremona. Ha giocato 120 partite in Nazionale e ha vinto la Coppa Italia con Torino nel 2018.

Dall’estate del 2022 è entrato a far parte dello staff di Coach Ettore Messina all’Olimpia Milano con cui ha vinto lo scudetto nel 2023 e nel 2024. Da allenatore, è anche assistente della Nazionale Italiana con la quale ha partecipato agli Europei del 2022, ai Mondiali del 2023 e attualmente insieme al CT Pozzecco sta preparando la spedizione che prenderà parte al Preolimpico che si disputerà a Porto Rico dal 2 al 7 luglio.

Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia