UFFICIALE – Ecco Leonardo Okeke, l’ultimo tassello della Openjobmetis Varese

Pallacanestro Varese è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Leonardo Okeke. Il giocatore si unisce ai biancorossi grazie al prestito (della durata di due stagioni) concordato con l’Olimpia Milano. Il lungo classe 2003 unendo fisicità, rapidità, atletismo e pericolosità offensiva è uno dei maggiori prospetti italiani ed europei nel suo ruolo.

Matteo Jemoli, responsabile scouting Pallacanestro Varese: «Siamo estremamente contenti di questo accordo, che porta a Varese uno dei giovani più interessanti nel panorama italiano. Siamo sicuri che una volta completato il percorso di recupero, Leonardo sarà una aggiunta importante per la nostra squadra».

Carriera

Nato a Monza il 16 luglio 2003, segue la carriera del fratello David, anch’egli cestista, iniziando il suo percorso con il College Basketball Borgomanero debuttando, già nel 2019, in C Silver. La stagione seguente si mette definitivamente in mostra risultando decisivo sia a livello giovanile che a livello senior conquistando rispettivamente il campionato Under-18 Eccellenza Regionale, sia la promozione in Serie B segnando 17 punti di media a gara. Nella stessa stagione va a referto per 7 partite in Serie B con Oleggio. Le prestazioni non lasciano indifferente Derthona che nell’estate del 2021 lo mette sotto contratto con un accordo quinquennale girandolo immediatamente in prestito al JB Monferrato. L’impatto con la Serie A2 è subito dei migliori: 9.5 punti, 7.7 rimbalzi e 1.3 stoppate a partita gli valgono infatti il premio come miglior Under-21 del campionato e la convocazione azzurra da parte di coach Pozzecco. Il 25 giugno 2022 esordisce con la Nazionale maggiore segnando 7 punti nella sfida amichevole contro la Slovenia. Nel mese di luglio dello stesso anno è invece protagonista ai Campionati Europei Under-20 assieme ai biancorossi Librizzi e Virginio chiudendo la rassegna al 9° posto e mettendo a referto 14.0 punti, 8.7 rimbalzi e 1.9 stoppate a partita. Nel settembre del 2022 firma un contratto quinquennale con l’Olimpia Milano che, a sua volta, lo presta alla Juventut. Il club di Badalona lo mette a disposizione del CB Prat in LEB Silver (14 gare a 13.3 punti, 8.5 rimbalzi e 1.3 stoppate), mentre con La Penya disputa tre gare in ACB subendo un infortunio proprio in occasione della sfida contro il Girona. Okeke, una volta completata la fase di recupero dall’infortunio, tornerà così sul parquet indossando la divisa della Pallacanestro Varese e facendo il suo esordio in Serie A.

UFF. STAMPA PALL. VARESE