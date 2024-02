UFFICIALE – Egidijus Mockevicius risolve con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che il giocatore Egidijus Mockevicius ha esercitato la clausola onerosa di uscita dal contratto precedentemente sottoscritto.

La Società ringrazia Egidijus per la professionalità e l’attaccamento alla maglia biancorossa dimostrati in questi mesi e gli augura tutto il meglio per il prosieguo della sua carriera. Insieme allo staff tecnico, il Club è al lavoro per individuare e valutare la possibilità di inserire un giocatore per rafforzare la squadra.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro