UFFICIALE – Estra Pistoia Basket riabbraccia Gabriele Benetti

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare il ritorno in maglia biancorossa per la prossima stagione LBA 2024/25 di Gabriele Benetti che ha sottoscritto col club di via Fermi un accordo di durata annuale.

Nato a Vicenza nel 1995, ala di 200 cm per 91kg, Benetti ha mosso i primi passi nel settore giovanile della sua città prima di approdare, nel 2013, alla Virtus Bologna. Con le “Vu Nere” arriva terzo alle finali nazionali Under 19 e, nel 2014, debutta in Serie A. Nel 2015 passa alla Virtus Roma, in serie A2, dove disputa tre stagioni consecutive scendendo in campo per 59 volte prima di subire un grave infortunio che lo vedrà tornare a calcare il parquet nella stagione 2018/19 in alcune apparizioni con Legnano e poi, dal 2020/21, si trasferisce alla Benacquista Latina (10 punti di media a partita che salgono a 12.2 nella post season e 4 rimbalzi).

Nel 2021/22 si divide, sempre in A2, tra Fabriano (7.2 punti in 24’ di impiego) e OraSì Ravenna (14’ di media di utilizzo nei playoff con il 53% da due punti) e, nell’annata 2022/23 dopo una prima esperienza a Nardò arriva a gennaio alla Giorgio Tesi Group dove diventa protagonista nel cammino trionfale che porterà i biancorossi alla conquista della Serie A con i suoi 16’ di media in campo fra regular season e seconda fase raggiungendo oltre il 60% al tiro sia da due che ai liberi durante i playoff.

L’ottimo scorcio di stagione con il Pistoia Basket gli vale la chiamata, sempre in A2, della Juvi Cremona con la quale scende in campo per 31 volte in 21’ di media con quasi 8 punti di media in regular season.

Con il suo arrivo, A.S. Estra Pistoia Basket 2000 chiude il pacchetto lunghi in vista del prossimo campionato.

«Sono particolarmente soddisfatto e contento del ritorno a Pistoia di Gabriele – aggiunge il direttore sportivo di Estra Pistoia Basket, Marco Sambugaro – ha accettato con entusiasmo la nostra chiamata. Sappiamo bene quelle che sono le sue qualità tecniche ed umane avendolo visto qui da noi nell’anno della promozione. Ci darà una grossa mano sia dentro che fuori dal campo, essendo anche un importante uomo-spogliatoio: con questa operazione andiamo a chiudere quello che è il pacchetto lunghi e adesso possiamo concentrarci sugli ultimi due giocatori che mancano per completare il roster».

«E’ inutile dire, in questo momento, quanto sia felice di poter tornare a Pistoia a distanza di poco più di un anno dall’epilogo di quella strepitosa avventura che ci ha portato in Serie A – afferma Gabriele Benetti dopo la firma dell’accordo – sono davvero orgoglioso e grato di poter vestire nuovamente i colori di questa città che in poco tempo mi ha dato tantissimo, visto il legame che si è instaurato con tante persone e tifosi. Adesso sono di fronte ad una bella sfida e, per quanto mi riguarda, sono pronto a dare tutto per mettermi in gioco. Sono contento di poter avere questa opportunità di disputare la Serie A proprio con la maglia di Pistoia e non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura biancorossa».

